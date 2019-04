Ο Πεπ Γκουαρντιόλα στην χώρα του ποτέ!

Η Μάντσεστερ Σίτι κυνηγά κάτι ασύλληπτο. Κάτι μοναδικό. Κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ. Τέσσερις τίτλους σε μία σεζόν. Όπως θα έλεγαν και οι Oasis, που είναι Σίτι ως το κόκαλο: «I don't believe that anybody feels the way I do about you now». Γράφει ο Σωτήρης Μήλιος…