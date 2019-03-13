Σε απολογία ο Ολυμπιακός για Λαμία

Αναλυτικά όλες οι κλήσεις για την Πέμπτη 14 Μαρτίου:
1 .ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΕ ΛΑΜΙΑ ΠΑΣ 1964
ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2018-2019 της 28/02/2019
Κλήση: ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
2. ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΩΜ. «ΑΠΟ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ» ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ – ΑΠΟ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ της 3/3/2019
Κλήση: ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΠΟ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ»
Κλήση: ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ»
3. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ
ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ της 03/03/2019
Κλήση: Σωμ. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
Κλήση: Σωμ. ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ.
4. ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ της 03/03/2019
Κλήση: Σωμ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΣ
Κλήση: ΔΙΓΚΕΛΙΔΗΣ Α. Διερμηνέας Σωμ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΣ
5. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 ΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ ΑΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ της 03/03/2019
Κλήση: Σωμ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 ΑΣ
Κλήση: ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι. Εκπρόσωπος Σωμ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 ΑΣ