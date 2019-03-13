Σε απολογία ο Ολυμπιακός για Λαμία

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Αισιοδοξία για το 2,5 ετών αγοράκι που κατάπιε ηρεμιστικά
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1 λεπτό πριν
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Σεραφέν και Σίνγκλετον σε μια διαφορετική... ανάκριση
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EUROLEAGUE 2018-19
7 λεπτά πριν
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Περήφανος για τον Ρονάλντο ο Σόουζα του Άρη (pic)
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SUPER LEAGUE ΣΟΥΡΩΤΗ
8 λεπτά πριν
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Ο Drake αφαίρεσε τραγούδι με τον Μάικλ Τζάκσον
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LIFE STYLE
9 λεπτά πριν
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Τσάμπιονς Λιγκ: Η Μπάγερν ξέρει αλλά και η Λίβερπουλ μπορεί
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BETROOM +21
21 λεπτά πριν
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Κυρίτσης: «Δεν θυμάμαι να έχει σκοτωθεί κάποιος από μολότοφ»
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21 λεπτά πριν
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Κριστιάνο: «Μια αγκαλιά για όλους τους φίλους της Ρεάλ» (vid)
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ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
26 λεπτά πριν
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Μπαίνει στην 12άδα της ΑΕΚ ο Θίοντορ
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BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE
27 λεπτά πριν
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Από τον Ολυμπιακό στη Σάλκε: Οι 7άρες του Champions League (vids)
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CHAMPIONS LEAGUE
29 λεπτά πριν
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Προγνωστικά Στοιχήματος: Τσάμπιονς Λιγκ με γκολ
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29 λεπτά πριν
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Επική γκάφα τερματοφύλακα στην League Two! (vid)
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ΕΥΡΩΠΗ
36 λεπτά πριν
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Την Παρασκευή η απόφαση για το ντέρμπι - «Δεν θα ανοίξει το ΣΕΦ αν...» λέει ο Ολυμπιακός
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BASKET LEAGUE
36 λεπτά πριν
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Μαρκόπουλο: Μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ από το 2009 (vid)
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ΕΛΛΑΔΑ
41 λεπτά πριν
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Ο Μπουφόν συνεχάρη τη Γιουβέντους για την πρόκριση
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CHAMPIONS LEAGUE
45 λεπτά πριν
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Η νέα προπόνηση του Παναθηναϊκού, οι περίεργες αποδόσεις και η... προίκα του Μπλατ για του χρόνου
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SLAM DUNK
46 λεπτά πριν
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Μια ακόμη μέρα στη δουλειά για τον «εκτελεστή» Σφιντέρσκι
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SUPER LEAGUE ΣΟΥΡΩΤΗ
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Σε απολογία ο Ολυμπιακός για Λαμία
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ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
51 λεπτά πριν
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Οι 7 φορές που συμπάθησες τον Κριστιάνο! Ίσως...
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CHAMPIONS LEAGUE
54 λεπτά πριν
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Κόπα Λιμπερταδόρες: Ξημερώματα, δίνουν δικαιώματα… για κέρδη
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BETROOM +21
56 λεπτά πριν
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Πλημμέλημα γίνονται οι μολότοφ: «Εξοργισμένοι» οι ειδικοί φρουροί (vid)
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ΕΛΛΑΔΑ
1 ώρα πριν
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Είναι ακόμα εδώ: Τι τηλεθέαση έκανε το «Αλ Τσαντίρι» του Λάκη Λαζόπουλου
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MEDIA
1 ώρα πριν
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Απάντηση Αλέγκρι στους επικριτές του: «Χρειάζονται θεραπευτική αγωγή»
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CHAMPIONS LEAGUE
1 ώρα πριν
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Αστέρας Ιτέας: «Τακτοποιούνται οι οφειλές προς τους παίκτες»
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Γ' ΕΘΝΙΚΗ
1 ώρα πριν
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Το κάλεσμα του Περιστερίου ενόψει Άρη: «Όλοι στο γήπεδο, να είστε εκεί!»
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1 ώρα πριν
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Πέθανε ο «κύριος Rio Mare» - Είχε γλιτώσει από το Ολοκαύτωμα της Θεσσαλονίκης
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ΕΛΛΑΔΑ
1 ώρα πριν
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Πάει για ρεκόρ σε νίκες και επίθεση ο Παναιτωλικός
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SUPER LEAGUE ΣΟΥΡΩΤΗ
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«Ασπίδα» προστασίας του Λεμπρόν στον Ουέστμπρουκ: «Από τους πιο πιστούς ανθρώπους που ξέρω» (vid)
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NBA
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Ρεκόρ εσόδων για την Γιουβέντους
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Τα μανίκια του Άρνεσεν για το exit του Βράνιες και η νέα επίσκεψη στην Αθήνα
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ΕΥΡΩΠΗ
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Σε απολογία Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
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1 ώρα πριν
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Σε απολογία ο Ολυμπιακός για Λαμία

13 Μαρτίου 2019, 12:30
Τελευταία ανανέωση: 47 λεπτά πριν
Σε απολογία ο Ολυμπιακός για Λαμία

Κλήση σε απολογία για τον Ολυμπιακό από την πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ, για τη συμπεριφορά των φιλάθλων του στο ματς Κυπέλλου με τη Λαμία.

Αναλυτικά όλες οι κλήσεις για την Πέμπτη 14 Μαρτίου:

1 .ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΕ ΛΑΜΙΑ ΠΑΣ 1964

ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2018-2019 της 28/02/2019

Κλήση: ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

2. ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΩΜ. «ΑΠΟ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ» ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ – ΑΠΟ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΩΝΑΣ Γ΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ της 3/3/2019

Κλήση: ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΠΟ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ»

Κλήση: ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ»

3. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ

ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ της 03/03/2019

Κλήση: Σωμ. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

Κλήση: Σωμ. ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΟ.

4. ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ

ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ της 03/03/2019

Κλήση: Σωμ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΣ

Κλήση: ΔΙΓΚΕΛΙΔΗΣ Α. Διερμηνέας Σωμ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΣ

5. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 ΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ ΑΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ της 03/03/2019

Κλήση: Σωμ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 ΑΣ

Κλήση: ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι. Εκπρόσωπος Σωμ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 ΑΣ

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Σε απολογία ο Ολυμπιακός για Λαμία
Χρόνος ανάγνωσης: 1’