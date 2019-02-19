Παρατηρητής στους μικρούς του ΠΑΟΚ-Τότεναμ ο Τσαχειλίδης

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Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός: «Ο Καλαφάτης, ο ιδρυτής σου...)
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51 δευτ. πριν
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Κυριαρχία Κόλινς στο Top-10 των «μικρών»
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12 λεπτά πριν
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Ευχές της Λάρισας στον... υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο Βαγγέλη Μόρα
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13 λεπτά πριν
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Ρουμανία: Στους 135 οι νεκροί από τη γρίπη
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19 λεπτά πριν
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Χαμούλης στην Ιταλία! Η Νάρα απάτησε τον Ικάρντι με τον Μπρόζοβιτς, της ζήτησε διαζύγιο!
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23 λεπτά πριν
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Σοφία Βιλάνι Τσικολόν: Η πιο ακριβή «πόρνη πολυτελείας» ήταν η νο1 σταρ του σινεμά (pics)
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24 λεπτά πριν
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Οι «πράσινες» ευχές στον Πέιν (vid)
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30 λεπτά πριν
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Βενγκέρ: «Όταν είδα τον Μπαπέ, σκέφτηκα ότι έχουμε τον δικό μας Πελέ»
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32 λεπτά πριν
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Συνεχίζεται σε Λιόν και Λίβερπουλ η φάση των «16» του Champions League
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Νεαρός διανομέας εξέπνευσε στην εντατική μετά από τροχαίο εν ώρα εργασίας
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39 λεπτά πριν
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45 λεπτά πριν
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Παγκόσμιο: Στην κλήρωση των ομίλων ο Κόμπι
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56 λεπτά πριν
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Κάνει... στροφή σε ΠΑΟΚ ο Άρης
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Τα καλύτερα του MVP Θίοντορ!
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Πρωινός Τύπος (19/2): Ο Ουζουνίδης ως «θείος Βάνιας», ο παίκτης-ορχήστρα Φορτούνης και η πιο ποιοτική ομάδα!
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Παρατηρητής στους μικρούς του ΠΑΟΚ-Τότεναμ ο Τσαχειλίδης
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Παρατηρητής στους μικρούς του ΠΑΟΚ-Τότεναμ ο Τσαχειλίδης

19 Φεβρουαρίου 2019, 09:25
Τελευταία ανανέωση: 1 ώρα πριν
Παρατηρητής στους μικρούς του ΠΑΟΚ-Τότεναμ ο Τσαχειλίδης

Διεθνή ορισμό πήρε το πρώην μέλος της ΚΕΔ, Γιάννης Τσαχειλίδης.

Τη βαθμολογία του Γάλλου διαιτητή Ζερόμ Μπρισάρ και της ομάδας του κλήθηκε να βαθμολογήσει ο Γιάννης Τσαχειλίδης, στην αποψινή αναμέτρηση ΠΑΟΚ-Τότεναμ για το UEFA Youth League. 

19 February 2019, 18:00 CET - Thessaloniki (Stádio Toúmpas)
PAOK FC (GRE) - Tottenham Hotspur FC (ENG)
Referee: Jérôme Brisard (FRA)
Assistant Referee 1: Benjamin Pagès (FRA)
Assistant Referee 2: François Boudikian (FRA)
Fourth Official:
UEFA Referee Observer: Ioánnis Tsachilídis (GRE)
UEFA Delegate: Kazimierz Oleszek (POL)

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