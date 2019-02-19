Παρατηρητής στους μικρούς του ΠΑΟΚ-Τότεναμ ο Τσαχειλίδης

Διεθνή ορισμό πήρε το πρώην μέλος της ΚΕΔ, Γιάννης Τσαχειλίδης.
Τη βαθμολογία του Γάλλου διαιτητή Ζερόμ Μπρισάρ και της ομάδας του κλήθηκε να βαθμολογήσει ο Γιάννης Τσαχειλίδης, στην αποψινή αναμέτρηση ΠΑΟΚ-Τότεναμ για το UEFA Youth League.
19 February 2019, 18:00 CET - Thessaloniki (Stádio Toúmpas)
PAOK FC (GRE) - Tottenham Hotspur FC (ENG)
Referee: Jérôme Brisard (FRA)
Assistant Referee 1: Benjamin Pagès (FRA)
Assistant Referee 2: François Boudikian (FRA)
Fourth Official:
UEFA Referee Observer: Ioánnis Tsachilídis (GRE)
UEFA Delegate: Kazimierz Oleszek (POL)
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