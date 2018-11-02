Νεκρός οπαδός της Φενέρ πριν το ντέρμπι με τη Γαλατά

Ένα θλιβερό γεγονός σκίασε το κλασικό ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος ανάμεσα στη Γαλατάσαραϊ και τη Φενέρμπαχτσε στην Turk Telekom Arena, το οποίο βρήκε ισόπαλες (2-2) τις δύο ομάδες. Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε η επίσημη Φενέρ μέσα από τον λογαριασμό της στο twitter, ένας 20χρονος οπαδός της έφυγε από τη ζωή μετά από καρδιακή προσβολή που υπέστη.
Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της δυσάρεστης είδησης και οι δύο σύλλογοι εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του αδικοχαμένου νεαρού.
Fenerbahçemizin, Türk Telekom Stadyumu’nda oynayacağı maç için stada gelen bir taraftarımızın, kalp krizi geçirerek vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 2, 2018
Taraftarımıza Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.
Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere stada giderken bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 2, 2018
Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz.#Beşiktaş JK pic.twitter.com/k3R5PpvnoJ