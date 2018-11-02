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Νεκρός οπαδός της Φενέρ πριν το ντέρμπι με τη Γαλατά

2 Νοεμβρίου 2018, 22:47
Τελευταία ανανέωση: 1 ώρα πριν
Νεκρός οπαδός της Φενέρ πριν το ντέρμπι με τη Γαλατά

Ένας 20χρονος οπαδός της Φενέρμπαχτσε έφυγε από τη ζωή λίγη ώρα πριν την έναρξη του κλασικού τουρκικού ντέρμπι, μετά από καρδιακή προσβολή που υπέστη.

Ένα θλιβερό γεγονός σκίασε το κλασικό ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος ανάμεσα στη Γαλατάσαραϊ και τη Φενέρμπαχτσε στην Turk Telekom Arena, το οποίο βρήκε ισόπαλες (2-2) τις δύο ομάδες. Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε η επίσημη Φενέρ μέσα από τον λογαριασμό της στο twitter, ένας 20χρονος οπαδός της έφυγε από τη ζωή μετά από καρδιακή προσβολή που υπέστη.

Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της δυσάρεστης είδησης και οι δύο σύλλογοι εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του αδικοχαμένου νεαρού.

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Νεκρός οπαδός της Φενέρ πριν το ντέρμπι με τη Γαλατά
Χρόνος ανάγνωσης: 1’