You (will never) walk alone…

Την ώρα που το μότο της Λίβερπουλ παραμένει το You ‘ll never walk alone, η Μπαρτσελόνα επιλέγει το You ‘ll walk alone. Ναι, ο Λιονέλ Μέσι έμεινε να βαδίζει μόνος του στο γήπεδο, όπως έγινε και στην αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου «Τζον Λένον». Γράφει ο Σωτήρης Μήλιος...