Μια απίθανη ιστορία: Πως η κόρη του Μπομπ Μάρλεϊ έστειλε τη Τζαμάικα στο Μουντιάλ!

Έχοντας ως μότο το «Get up, stand up: stand up for your rights» του Μπομπ Μάρλεϊ, η κόρη του «προφήτη της ρέγκε» κατάφερε να στείλει την εθνική ομάδα γυναικών της Τζαμάικα για πρώτη φορά σε Μουντιάλ!