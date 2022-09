«Ο Μαρσέλο είναι έτοιμος να υπογράψει στον Ολυμπιακό» (pic)

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, οι επαφές των δύο πλευρών είναι σε προχωρημένο στάδιο, καθώς ο 34χρονος μπακ είναι έτοιμος να στείλει υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του στους «ερυθρόλευκους».

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με... τιτίβισμά του, σημειώνει ότι οι ιθύνοντες του Ολυμπιακού έχουν αποστείλει ήδη τα απαραίτητα χαρτιά στον πρώην παίκτη της Ρεάλ και περιμένουν την τελική απάντηση του Μαρσέλο.

Real Madrid legend Marcelo is really close to join Olympiacos. Talks now in progress to join as free agent, it’s imminent. 🚨⚪️🔴🇧🇷 #transfers



Olympiacos have sent paperworks in order to get it done very soon. pic.twitter.com/v0QsQCFf3y