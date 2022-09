«Καθάρισε» η ΑΕΚ από την UEFA, βγαίνει από το ειδικό καθεστώς ελέγχου

Η ΑΕΚ έκλεισε και τυπικά την εκκρεμότητα με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία και λειτουργεί πλέον δίχως κανένα περιορισμό.

Οριστική λύση σε ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν τα τελευταία χρόνια και αφορούσε τον έλεγχο της UEFA, έθεσε σήμερα η ΑΕΚ. Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ καθάρισε και τυπικά με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, εκπληρώνοντας όλες τις προβλέψεις της συμφωνίας μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Η UEFA είχε τιμωρήσει την ΑΕΚ με πρόστιμο για τη μη τήρηση κανόνων λειτουργίας, αλλά η υπόθεση είχε διευθετηθεί και σήμερα δημοσιοποιήθηκε η τελική κατάληξη με υποθέσεις που την απασχόλησαν μέσα στην προηγούμενη σεζόν.

Ανάμεσα σε αυτές είναι και αυτή της ΑΕΚ που χρονολογείται από τον Δεκέμβριο του 2021, για την οποία η Ενωση είχε έρθει σε settlement agreement με την UEFA. Πλέον, έπειτα από αυτήν την εξέλιξη, η ΑΕΚ μπορεί να βγει από το καθεστώς που έθετε η συμφωνία. Σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, επικυρώνεται κι επίσημα πως έχει εναρμονιστεί πλήρως με τους κανόνες της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. «As to AEK Athens FC (GRE), the CFCB First Chamber confirms that the club has fulfilled the conditions imposed by the CFCB within the set deadlines. Accordingly, the club can exit the settlement regime», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στο μεσοδιάστημα, πέραν από την εκπλήρωση των αρχικών όρων, υπήρξαν και έλεγχοι από την UEFA, που κατέληξαν στη σημερινή ανακοίνωση. Η ΑΕΚ είναι απόλυτα εντάξει στις διαδικασίες, μεταξύ των οποίων ήταν και η καταβολή προστίμου ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, που αποτελούσε μέρος του settlement agreement. Στην ανακοίνωση του Δεκεμβρίου, προβλέπονταν και έλεγχοι στη συνέχεια για να ισχύσει η τελική συμφωνία. Η ΑΕΚ ήταν συνεπής, αν και οι έλεγχοι ενδέχεται να συνεχιστούν, αλλά είναι σημαντικό πως πιστοποιείται πως η ΑΕΚ τηρεί τους κανόνες.