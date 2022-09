Τέλος ο Αλόνσο από Τσέλσι, οδεύει προς Μπαρτσελόνα

Μετά από έξι σεζόν στο Stamford Bridge, ο Μάρκος Αλόνσο αποτελεί παρελθόν από την Τσέλσι, με τους «μπλε» να ενημερώνουν μέσα από τα Social Media για την λύση της συνεργασίας τους με τον έμπειρο μπακ.

Ο Μάρκο Αλόνσο ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ισπανία, αφού η Μπαρτσελόνα από την αρχή του καλοκαιριού έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τον έμπειρο μπακ και πλέον ο δρόμος... άνοιξε.

Marcos Alonso has left Chelsea by mutual consent, ending a six-year association with the club.



Everyone would like to thank Marcos for his service to the Blues and wish him all the very best for the rest of his career. 💙