Η Νότιγχαμ ανακοίνωσε τον δανεισμό του Μπόουλερ στον Ολυμπιακό! (pic)

Όπως έγινε και με τον Χουάνι Ουί Τζο, η Νότιγχαμ απέκτησε τα δικαιώματα του Τζος Μπόουλερ και στη συνέχεια δάνεισε τον 23χρονο εξτρέμ στον Ολυμπιακό...

Ο Μπόουλερ αναμένεται πλέον στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στους «ερυθρόλευκους» στους οποίους θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Ο 23χρονος εξτρέμ αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της ΚΠΡ και την περσινή σεζόν με την φανέλα της Μπλάκπουλ, μέτρησε σε 52 εμφανίσεις 10 γκολ και 2 ασίστ.

We are delighted to complete the signing of Josh Bowler ❤️



The winger will spend the remainder of the season on loan at @olympiacosfc ✍️#NFFC | #PL