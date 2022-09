Ο Ντεπάι ανακοίνωσε την παραμονή του στην Μπαρτσελόνα (pic)

Ο Ολλανδός επιθετικός έφτασε μια... ανάσα από την Γιουβέντους, όμως η «Βέκια Σινιόρα» βλέποντας τον Ντεπάι να καθυστερεί αποφάσισε να κλείσει τον Άρεκ Μίλικ.

Για τον Ντεπάι υπήρξε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, ωστόσο ο Ολλανδός έδειχνε διστακτικός στο ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα.

Τελικά με την λήξη του μεταγραφικού παραθύρου στα top-5 πρωταθλήματα, ο Ντεπάι ανακοίνωσε μέσω Twitter, την παραμονή του στην Μπαρτσελόνα, δηλώνοντας συγκεντρωμένος στους στόχους του με τους Καταλανούς.

I have decided to stay at Barça !

Fully committed to contribute to the club's sporting success. 💙❤️ #ViscaBarca