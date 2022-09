Ανακοίνωσε τον Δημήτρη Πέλκα η Χαλ του Ατζούν (vid)

Αίσιο τέλος είχε το φλερτ Χαλ-Πέλκα που είχε ξεκινήσει από τον περασμένο Γενάρη, όπως σας είχε αναφέρει το sdna σε ρεπορτάζ του στις 25 Ιανουαρίου.

Σήμερα Πέμπτη (1/9), λοιπόν, οι «τίγρεις» επισημοποίησαν τον δανεισμό του 28χρονου διεθνή για μία σεζόν από τη Φενέρμπαχτσε.

Για τη μεταγραφή, δίχως αμφιβολία, έπαιξε ρόλο και η φιλική σχέση του παίκτη με τον Ατζούν Ιλιτζαλί που ήταν, μάλιστα, προσκεκλημένος και στον γάμο του στο Φανάρι με την Κυβέλη Μάρδα.

Δείτε το βίντεο της ανακοίνωσης:

The one you have been waiting for... 😏#WelcomeDimitrios 🇬🇷#hcafc pic.twitter.com/OeX97fHkC7