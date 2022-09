Διπλό μεταγραφικό «χτύπημα» η Φούλαμ με Γουίλιαν και Κουρζαβά (pics)

Διπλό μεταγραφικό «χτύπημα» από τη Φούλαμ, με τους Άγγλους να αποκτούν τους Γουίλιαν και του Κουρζαβά. Αρχικά, οι Λονδρέζοι ανακοίνωσαν τον Λαΐβίν Κουρζαβά με τη μορφή δανεισμού από την Παρί Σεν Ζερμέν για το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσαν και τη μεταγραφή του Γουίλιαν, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Κορίνθιανς.

Our first Deadline Day signing is @LayvinKurzawa ! #FeelThePawa 💥 | #FFC

Great to have you here, Willian! 🤍#WillcomeToSW6 📍 | #FFC