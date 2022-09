Επίσημο: Δανεικός στη Λειψία από την Παρί ο Ντιαλό

Με τη φανέλα της Λειψίας θα αγωνίζεται για το υπόλοιπο της σεζόν ο Αμπντού Ντιαλό. Οι Γερμανοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γάλλου αμυντικού από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τη μορφή δανεισμού, ενώ στο deal μεταξύ των δύο ομάδων υπάρχει και οψιόν αγοράς, η οποία φτάνει των 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Ετσι, ο 26χρονος επιστρέφει στη Γερμανία και τη Bundesliga, καθώς στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Μάιντς και Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Bonjour, @Abdou_diallo_ 👋



The defender is joining us on a one year loan deal from @PSG_English 📝



🔴⚪ #WeAreLeipzig