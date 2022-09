Μένει Καταλωνία ο Μπρέθγουεϊτ: Συμφώνησε με την Εσπανιόλ (pic)

Ο Δανός διεθνής συμφώνησε το πρωί της Πέμπτης για τη λύση του συμβολαίου του με τους «μπλαουγκράνα» και εν συνεχεία απάντησε θετικά στην Εσπανιόλ. Έτσι θα παραμείνει στην Καταλωνία.

Ο Δανός περνά αυτή την ώρα τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Και αν δεν προκύψουν προβλήματα, θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί.

🚨🇩🇰Martin Braithwaite is undergoing medicals with Espanyol. Pending to terminate his contract with Barça, Braithwaite would arrive at Espanyol as a free agent, after rejecting a financially very powerful offer from an Arab club. @esport3 pic.twitter.com/FWEl4wXXnJ