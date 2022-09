Έκλεισε το deal: Στην Τσέλσι ο Ομπανεγιάνγκ! (pic)

Παίκτης της Τσέλσι θα πρέπει να θεωρείται ο Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ καθώς ο αγγλικός σύλλογος έφτασε σε απόλυτη συμφωνία με τους Καταλανούς για την απόκτηση του.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η συμφωνία περιλαμβάνει 14 εκατομμύρια ευρώ και τον Μάρκος Αλόνσο ως αντάλλαγμα, με τον «Όμπα» να αναμένεται στο Λονδίνο εντός της ημέρας προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και να επισημοποιηθεί το deal.

🚨 Chelsea and Barcelona have now reached an agreement in principle for Pierre Aubameyang! €14m fee plus Marcos Alonso to Barça included — now finalizing details. 🔵 #CFC



Aubameyang is expected to fly to London in the upcoming hours, once details are resolved. pic.twitter.com/ehCYYpfcgF