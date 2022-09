Μετά το... ναυάγιο με τον Ολυμπιακό, ο Αμαβί «έκλεισε» στην Χετάφε (pic)

Ο έμπειρος μπακ ήταν πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, όμως το deal χάλασε λίγο πριν την ολοκλήρωσή του. Έτσι, ο Αμαβί εξέτασε τις υπόλοιπες επιλογές του και πλέον γίνεται λόγος για οριστική συμφωνία με την Χετάφε.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γάλλος θα παίξει ως δανεικός στους Ισπανούς από την Μαρσέιγ χωρίς να υπάρχει οψιόν αγοράς.



Jordan Amavi to Getafe, deal done. He’s flying to Spain in the next few hours to sign the contract — loan move with no buy option from OM. 🚨🔵 #OM #DeadlineDay



Deal with Olympiacos, collapsed few days ago. pic.twitter.com/F8aPfHjAlJ