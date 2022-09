Συγκινητική κίνηση των οπαδών της Ρεάλ Σολτ Λέικ: «Πλημμύρισαν» το γήπεδο με αρκουδάκια (vid)

Συγκεκριμένα, στο 8ο λεπτό η Ρεάλ Σολτ Λέικ άνοιξε το σκορ με τον Σέρτζιο Κόρντοβα και αμέσως το γήπεδο «πλημμύρισε» από αρκουδάκια που πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο οι φίλαθλοι.

Τα αρκουδάκια πετάχτηκαν στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να συγκεντρωθούν και να δοθούν σε παιδάκια με καρκίνο, σε μια κίνηση που έχει σαν σκοπό να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη αναφορικά με αυτή την καταραμένη ασθένεια που χτυπάει ακόμα και μικρά παιδιά.

Δείτε παρακάτω το συγκινητικό video:

After their team's first goal, Real Salt Lake fans flooded the field with teddy bears which will be donated to children with cancer 👏



