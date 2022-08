Συμφώνησαν Μπενφίκα και Άγιαξ για τον Βλαχοδήμο!

«Αγώνα δρόμου» κάνει ο Άγιαξ τις τελευταίες ώρες τις μεταγραφικής περιόδου, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Οι Ολλανδοί τα βρήκαν σε όλα με τη Μπενφίκα για την αγορά του Έλληνα τερματοφύλακα, με το ποσό της μεταγραφής να φτάνει τα 13 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ρεπορτάζ.

Έτσι, το μόνο που απομένει ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και το deal να πάρει επίσημη μορφή είναι ο Άγιαξ να προλάβει να ετοιμάσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και να δηλώσει τη μεταγραφή πριν τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου στην Ολλανδία, δηλαδή απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα.

Ajax are now closing in on Odysseas Vlachodīmos deal with Benfica. Full agreement in place and now trying to get it signed before the deadline [today, 23.59 in 🇳🇱]. 🚨⚪️🔴 #Ajax



First call August 21: Vlachodimos was main option for Ajax ⤵️ https://t.co/jlqlsQHjFq