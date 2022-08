«Βλέπει Κούντε η Μακάμπι Χάιφα»

Ο Πιέρ Κούντε αρέσει πολύ στους Ισραηλινούς που ενδιαφέρονται για τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού στην προσπάθεια να ενισχύσουν την ομάδα τους ενόψει της συμμετοχής σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Τσάμπιονς Λιγκ.

Να θυμίσουμε, βέβαια, πως ο Κορμπεράν ήταν αυτός που «χάλασε» τη μεταγραφή Καμερουνέζου στην Μπόχουμ. Όπως ανέφερε στην ηλεκτρονική της σελίδα η "WAZ", η Μπόχουμ των Λαμπρόπουλο και Σταφυλίδη, είχαν έρθει σε συμφωνία τόσο με τον διεθνή χαφ όσο και με τους «ερυθρολεύκους» προκειμένου να επιστρέψει στη Bundesliga ο Καμερουνέζος ποδοσφαιριστής, όμως ο προπονητής ζήτησε από τους Πειραιώτες να μην αποχωρήσει.

Cameroonian international Kunde Malone who plays for Olympiacos is on the radar of Israeli club Maccabi Haifa FC.



The Club needs his services to solidify their squad for the UCL and have made contacts.#mercato #fecafoot #transfers pic.twitter.com/iKbAaVSP2q