Έκλεισε αντι-Μπιέλ η Κοπεγχάγη, τον σέντερ φορ Κορνέλιους

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να κάνει δικό του τον Ισπανό μεσοεπιθετικό Μπιέλ από την Κοπεγχάγη, προορίζοντάς τον για τη θέση "10", παρότι ο 25χρονος άσος αγωνίστηκε φέτος αποκλειστικά ως φορ κορυφής, ελλείψει λύσεων στην ομάδα της Δανίας.

Η Κοπεγχάγη πάντως ήδη βρήκε τον αντικαταστάτη του Μπιέλ και στράφηκε σε έναν παλιό γνώριμό της. Ο λόγος για τον Αντρέας Κορνέλιους της Τραμπζονσπόρ, ο οποίος φυσικά είναι κλασικός φορ και μάλιστα τον αντιμετώπισαν οι Δανοί στα μεταξύ τους παιχνίδια στα πλέι οφ του Champions League. Ο Δανός στράικερ αποτελεί "παιδί" της Κοπεγχάγης, καθώς ξεκίνησε από εκεί την επαγγελματική καριέρα του.

F.C. Copenhagen have agreed to sign Andreas Cornelius from Trabzonspor. He is now traveling to Copenhagen to undergo a medical check-up and negotiate his personal terms. #fcklive https://t.co/aWKO2iwFzt