Στη Σεβίλλη για υπογραφές ο Γιανουζάι (pic)

Ο Βέλγος εξτρέμ που έμεινε ελεύθερος από την Σοσιεδάδ, αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ενώ το όνομά του συνδέθηκε και με τον Ολυμπιακό.

Η Σεβίλλη τελικά κινήθηκε ταχύτερα από όλους και κατάφερε να κλείσει τον 27χρονο μεσοεπιθετικό, που ταξίδεψε στην Ανδαλουσία για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο Γιανουζάι μόλις ολοκληρώσει τις εξετάσεις του, θα υπογράψει συμβόλαιο έως το 2025 και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από την Σεβίλλη.

