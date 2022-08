Η... περιπέτεια του Μπαλοτέλι συνεχίζεται στην Ελβετία

Μπορεί νωρίτερα να υπήρξε ένα... τρελό σενάριο που να συνέδεσε τον Μπαλοτέλι με την ΑΕΚ, ωστόσο η διάψευση από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ήταν άμεση.

Τελικά, ο Ιταλός επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελβετία με την φανέλα της Σιόν, αφού όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μπαλοτέλι κατέληξε σε συμφωνία με τους Ελβετούς.

Ο Μπαλοτέλι θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις το πρωί της Τετάρτης και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την Σιόν, αφού αποτελεί πλέον παρελθόν από την Αντάνα Ντεμίρσπορ.

Mario Balotelli has decided to join Swiss side FC Sion. Full agreement in place but still not signed — he wants Sion as priority. It’s over with Adana Demirspor. 🚨🔴🇮🇹 #transfers



Been told Mario Balotelli will undergo medical tests in the morning with Sion. pic.twitter.com/pYJmzuLtLL