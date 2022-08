Οπαδός της Έβερτον «τρελαμένος» από την ισοπαλία της ομάδας του, επιχείρησε να αγκαλιάσει τον σκόρερ των «ζαχαρωτών», Άντονι Γκόρντον, που πήγε στην κερκίδα των φιλοξενούμενων.

Ο φίλος της Έβερτον στην προσπάθειά του να αγκαλιάσει τον Γκόρντον, έριξε το παιδί του με τον επιθετικό της αγγλικής ομάδας να το σηκώνει!

Δείτε παρακάτω το video:

He dropped his kid just to hug Anthony Gordon 💀😂



pic.twitter.com/RVEnjWFVk7