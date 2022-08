Ανακοίνωσε την έξυπνη «βόμβα» με Ρουίθ η Παρί

H Παρί θα καταβάλει στη Νάπολι το ποσό των 23 εκ. ευρώ, με τον Ρουίθ να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το 2027, με τους Παριζιάνους να θωρακίζουν την μεσαία τους γραμμή με τον 26χρονο χαφ.

Ο Ρουίθ πήγε στη Νάπολι από την Μπέτις το 2018, μετρώντας με την φανέλα των «Παρτενοπέι» 166 συμμετοχές με 22 γκολ και 15 ασίστ.

Οι διαπραγματεύσεις της Παρί με τη Νάπολι κράτησαν αρκετές εβδομάδες, με τους Παριζιάνους να φέρνουν στα μέτρα τους την συμφωνία να κλείνει στα 23 εκ. ευρώ αφού το συμβόλαιό του με την ιταλική ομάδα έληγε σε έναν χρόνο.

Paris Saint-Germain are delighted to announce the signing of Fabian Ruiz on a five-year deal, tying the Spain international midfielder to the Parisian club until 30 June 2027. ⬇️❤️💙https://t.co/mLazIVlZYB