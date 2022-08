Ήδη παίκτης της Ρόμα πρέπει να θεωρείται ο Μαντί Καμαρά, με τον 25χρονο μέσο να αποχαιρετά μέσω social media τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, ο Καμαρά ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter κάποιες φωτογραφίες που φορά την ερυθρόλευκη φανέλα και έγραψε «Μία μόνο λέξη: Σας ευχαριστώ!»

Δείτε εδώ το tweet του Μαντί Καμαρά:

One word: Thank you ❤️🤍🦁 pic.twitter.com/oUZpFazTmg