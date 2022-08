«Συμφωνία Τσέλσι - Μπαρτσελόνα για τον Αλόνσο»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ζεράρ Ρομέρο η διοίκηση των Μπλαουγκράνα κατέληξε σε οριστική συμφωνία με την Τσέλσι και αναμένεται να κάνει δικό της τις αμέσως επόμενος ώρες τον 31χρονο αριστερό μπακ-χαφ.

Να επισημανθεί, βέβαια, πως το ειδύλλιο κρατά εδώ και μέρες. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Αλόνσο δεν ήταν καν στις αποστολές των Μπλε για τα πρώτα ματς της σεζόν και πλέον υπάρχει συμφωνία. Θυμίζουμε πως τα δυο κλαμπ βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή και για την περίπτωση του Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ.

🚨 Marcos Alonso will sign for Barcelona. His transfer is now 100% done.



(Source: @GerardRomero)