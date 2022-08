Η Λεβερκούζεν πήρε δανεικό από την Τσέλσι τον Χάντσον-Οντόι

Ο 22χρονος Αγγλος μέσος, που προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του λονδρέζικου συλλόγου, δεν βρισκόταν στα πλάνα του Τόμας Τούχελ για τη φετινή σεζόν, όμως οι «μπλε» συνεχίζουν να τον υπολογίζουν για το μέλλον και είναι χαρακτηριστικό ότι αρνήθηκαν να βάλουν ρήτρα αγοράς του, παρά τη σχετική πίεση των Γερμανών.

Με 126 αγώνες και 16 γκολ με τη φανέλα της Τσέλσι, ο Χάντσον-Οντόι ελπίζει ότι στη Λεβερκούζεν θα βρει χρόνο συμμετοχής, και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο (δεδομένου ότι η Μπάγερ μετέχει στο Champions League), προκειμένου να διεκδικήσει μία θέση στην αποστολή της εθνικής Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Ο νεαρός μέσος αγωνίστηκε τρεις φορές στα «τρία λιοντάρια» το 2019, αλλά δεν έχει ξανακληθεί έκτοτε από τον Γκάρεθ Σάουγκεϊτ.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της σύναψης συμφωνίας με τον Κάλουμ Χάντσον-Οντόι, η Λεβερκούζεν προχώρησε στην επέκταση της συνεργασίας της με τον 32χρονο Σλοβάκο τερματοφύλακα, Λούκας Χραντέτσι, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2026. Στη γερμανική ομάδα αγωνίζεται από το 2018.

