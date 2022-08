Οι οπαδοί της Βίμποργκ στήριξαν αντίπαλο παίκτη για τον χαμό της γυναίκας του (vid)

Μαθήματα ποδοσφαιρικού πολιτισμού έσπευδαν να δώσουν οι οπαδοί της Βίμποργκ.

Η ομάδα τους αντιμετώπισε στην έδρα της την Λίνγκμπι, για το πρωτάθλημα Δανίας, στην οποία αγωνίζεται πλέον ο Μαρσέλ Ρέμερ.

Ο Ρέμερ που στο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα από το 2013 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2016 αγωνιζόταν στην Λίνγκμπι έχασε τον Μάρτιο του 2022 απροσδόκητα την γυναίκα του. Ο ίδιος ακόμα προσπαθεί να επανέλθει τόσο σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής, όσο και ποδοσφαιρικής δράσης.

Παρά το γεγονός ότι πλέον ο Ρέμερ είναι αντίπαλος, οι οπαδοί της πρώην ομάδας του, αλλά και οι συνάδελφοι του έσπευσαν να του δείξουν τι πραγματικά είναι το ποδόσφαιρο.

Αφού αρχικά τον πήγαν μπροστά στην εξέδρα όπου βρίσκονται οι οργανωμένοι της Βίμποργκ, αυτοί με ένα δυνατό χειροκρότημα έσπευσαν να του δείξουν την στήριξη τους, προκειμένου να μπορέσει να ξαναβρεί την δύναμή του, αλλά και ότι είναι στο πλευρό του.



Lyngby midfielder Marcel Rømer’s wife Cecilie died unexpectedly in March.



His former club Viborg FF gave him a warm welcome after he faced them ❤️



(via @viborgff) pic.twitter.com/gLqYaTy9Tc