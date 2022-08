Από το Yolo του Νάρεϊ στo WTF του Καραντώνη!

Yolo (you only live once)!

Yolo (you only live once)!

Yolo (you only live once)!

Yolo (you only live once)!

Yolo (you only live once)!

Ο Καλέντ Νάρεϊ ήταν η μεταγραφή του ΠΑΟΚ που συζητήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη. Τράβηξε περισσότερο από κάθε άλλη, μέχρι να κατορθώσει ο Γερμανός εξτρέμ να φύγει από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ και να φέρει… φουρτούνα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στη δεύτερη συμμετοχή του στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο νέος άσος του ΠΑΟΚ έκανε εκείνο που όλοι ονειρεύονται. Γκολ στην Τούμπα, στις καθυστερήσεις και γκολ που χαρίζει νίκη στην ομάδα του! Ο τρόπος που θα μπει το γκολ, σε τέτοιες περιπτώσεις, ουδόλως ενδιαφέρει.

OMG (OH MY GOD)!

OMG (OH MY GOD)!

OMG (OH MY GOD)!

OMG (OH MY GOD)!

OMG (OH MY GOD)!

Με κεφαλαία! Πάντα με κεφαλαία! Ο Βόλος συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στις κορυφαίες φάσεις της αγωνιστικής. Ο Ντέλετιτς συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στις κορυφαίες φάσεις της αγωνιστικής. Ο 29χρονος μέσος της ομάδας της Μαγνησίας πέτυχε το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής και εκείνο που έφερε την έκπληξη της αγωνιστικής. Ο Βόλος κέρδισε στην Ριζούπολη την ΑΕΚ και ο Μίλος, ο οποίος δεν πανηγύρισε το γκολ, με ένα ασύλληπτο σουτ ήταν εκείνος που έκρινε την αναμέτρηση.