Το μήνυμα του Ματιέ Βαλμπουενά: «Είμαστε απογοητευμένοι για το γεγονός ότι επιστρέφουμε σπίτι δίχως τη νίκη. Συνεχίζουμε τη δουλειά»

Disappointed to go home winless tonight. We keep working 🔴⚪️ pic.twitter.com/m8gE3cmhPa