Νέο «χτύπημα» της Νότιγχαμ, κοντά στον Μπολί

Νέο «χτύπημα» για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής ετοιμάζει ο αγγλικός σύλλογος, που σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οδεύει δυναμικά προς την 19η καλοκαιρινή του μεταγραφή.

Συγκεκριμένα οι «κόκκινοι» παρουσιάζονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τη Γουλβς αναφορικά με τον 31χρονο στόπερ, Βιλί Μπολί και όλα δείχνουν πως οι συζητήσεις θα μετουσιωθούν σε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Νότιγχαμ μάλιστα όπως υπογραμμίζεται, ελπίζει στο τελικό «ναι» εντός των επόμενων ωρών, προκειμένου ο παίκτης να περάσει άμεσα από τις απαραίτητες εξετάσεις και να είναι σύντομα διαθέσιμος.

Nottingham Forest are closing in on their 19th summer signing: talks now progressing to final stages for Willy Boly as new centre back, it’s really close. 🚨🌳 #NFFC



Forest hope to get it done in 24h to agree with Wolves and then complete medical. pic.twitter.com/4P6uyt9Xrn