Ελίασον υμάς!

Η ήττα από τον Βόλο γιγάντωσε την ανάγκη για φαντασία, χαρά και σωστές σέντρες στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Μπορεί ένας Σουηδός να τα προσφέρει αυτά; Μα ποιος είπε ότι ο Νίκλας Ελίασον είναι Σουηδός;

«Stop the lootin', stop the shootin'

Pick-pockin' on the corner

See as the rich is getting richer

The poor is getting poorer».

Οι γνώστες θα διαφωνήσουν. Δε γίνεται από όλα όσα γνωρίζουμε για τον Κάρλος Σαντάνα να επιλέξεις ένα απλό χιτάκι από το 1999. Συγχωρήστε μας, ωστόσο είμαστε ταπεινοί mainstream άνθρωποι κι εξάλλου για μια… Μαρία δε γίνονται όλα; Μπορεί και όχι, αλλά είναι μια καλή εισαγωγή για την ιστορία μας. Πώς; Πώς γίνεται να σχετίζεται το όνομα Νίκλας, το οποίο είναι όσο πιο σκανδιναβικό γίνεται με το Σαντάνα; Και τι σχέση έχει το Ελίασον με το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες; Ε, ας το πάμε κάπως έτσι για να βρούμε τη σύνδεση στην πορεία.

«Πολλοί μου λένε ότι αν έγραφε Σαντάνα στην πλάτη μου, τότε ίσως η αξία μου να ήταν η διπλάσια».

Κάτι σα να πάμε να πούμε τώρα… Και όπως με όλες τις καταστάσεις στη ζωή, έτσι και σε αυτή, για να καταλάβεις το παρόν (και μερικές φορές να προβλέψεις το μέλλον) πρέπει να πας κάπου στο μακρινό παρελθόν! Στην περίπτωσή μας, θα γυρίσουμε είκοσι χρόνια πίσω. Τι καλοκαίρι κι εκείνο! Τι μουντιάλ! Τι παίκτες! Τι διαιτητές! Τι Βραζιλία! Τι κάθεσαι και λες σε ένα παιδί εφτά χρονών!

Το Βάρμπεργκ στη δυτική ακτή της Σουηδίας συγκεντρώνει κάθε καλοκαίρι χιλιάδες επισκεπτών. Στους τρεις καλοκαιρινούς μήνες η μέση υψηλή θερμοκρασία είναι λίγο πάνω από τους 20 βαθμούς – καύσωνας για τα δεδομένα της σκανδιναβικής χώρας και ιδανική για τους σέρφερ που θέλουν να απολαύσουν τα κύματα της Βόρειας Θάλασσας. Δεν τo λες και Salvador (σ.σ. εκεί η θερμοκρασία δεν πέφτει σε μέσο όρο κάτω από τους 23 βαθμούς ποτέ στη διάρκεια της χρονιάς), όμως δεν είναι και η τυπική, παγωμένη, σουηδική πόλη. Το καλοκαίρι του 2002, ήταν ιδιαίτερα καυτό. Και ιδιαίτερα εορταστικό. Η βραζιλιάνικη παρέα στα παράλια της σκανδιναβικής πόλης ήταν μεγάλη. Ο πατέρας του Νίκλας είχε τέτοια τρέλα με τη Βραζιλία που ταξίδευε σχεδόν κάθε χρόνο στην άλλη άκρη του κόσμου με τους φίλους του για διακοπές. Μοιραία ή καθόλου μοιραία, γνώρισε τη μετέπειτα σύζυγό του. Η μαμά του Νίκλας δέχτηκε να τον παντρευτεί και να μετακομίσει μαζί του στη Σουηδία. Αλλά είχε έναν όρο. Μαζί θα έρχονταν και όλα τα αδέρφια της! Τουτέστιν, μια μικρή βραζιλιάνικη παροικία στήθηκε και το βράδυ της 30ης Ιουνίου είχαμε γιορτή.

«Δεν υπήρχε τίποτα άλλο στη ζωή μου εκτός από το ποδόσφαιρο, από την ημέρα που κέρδισε η Βραζιλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2002. Ήταν πραγματικά σπουδαίο. Όλη η οικογένεια μαζεύτηκε. Και τους έβλεπες όλους. Ο Ρονάλντο, ο Ριβάλντο, ο Ροναλντίνιο», διηγείται ο Νίκλας για την πρώτη του σπουδαία ποδοσφαιρική εμπειρία, παρότι δε θα μπορούσε να θυμάται και πολλά. «Ποδοσφαιρικά, δεν μου έχουν μείνει πολλά. Θυμάμαι, όμως, πώς βλέπαμε όλα τα ματς μαζί. Ήμουν πολύ μικρός για να έχω κρατήσει αγωνιστικές αναμνήσεις, αλλά ο τελικός; Πωπω, ήταν κάτι μεγάλο».

Η μητέρα του, κουβαλάει το επώνυμο Σαντάνα, και μεγαλώνοντας στην Βραζιλία δε θα μπορούσε παρά να λατρεύει το ποδόσφαιρο. Ο Νίκλας το κατάλαβε νωρίς. «Μόνο το ποδόσφαιρο μετράει. Όταν δεν παίζω βλέπω ποδόσφαιρο ή παίζω FIFA με τους φίλους μου. Στο Φάλκενμπεργκ περπατούσα πάντα με μια μπάλα στα πόδια. Ακόμα κι αν είχα προπόνηση το πρωί, επέστρεφα σπίτι, έτρωγα κι έφευγα να παίξω ποδόσφαιρο με τους φίλους μου».

Το μήλο δεν πέφτει απλά κάτω από τη μηλιά. Ενίοτε ξεπερνάει τη μηλιά, και δεν είναι συμπτωματικό ότι και οι δύο αδερφές του παίζουν ποδόσφαιρο επίσης.

Από την Μπαρτσελόνα στην Άρσεναλ!

Τα σημεία αναφοράς του Νίκλας ποικίλλουν. Είναι Σουηδός, οπότε είναι αδύνατον να μην σου μιλήσει για τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Ήταν, εξάλλου, ένας από τους λόγους που επέλεξε να παίξει στην Γαλλία. Είναι Βραζιλιάνος, οπότε πώς γίνεται να μην λατρεύει τον Ροναλντίνιο, τον οποίο μάλιστα συνάντηση σε καλοκαιρινές του διακοπές στο Ντουμπάι στο 2018. Είναι, όμως, και ακραίος, οπότε προσθέστε λίγο Ντόουγκλας Κόστα και Νεϊμάρ για να φτιάξετε το καλούπι του νέου άσου της ΑΕΚ. Όνειρό του ήταν Μπαρτσελόνα και να παίξει σε ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το ήθελε σιγά-σιγά, όπως συνήθως συμβαίνει με τους Σκανδιναβούς παίκτες. Λίγο Ολλανδία και μετά από εκεί η εκτόξευση. Ναι, δεν ήρθαν ακριβώς έτσι τα πράγματα.

Ο «Σάμπα Νίκε», όπως ήταν το παρατσούκλι του στη Σουηδία, έπαιξε στην ομάδα του… χωριού του. Falkenbergs FF, και αν του προσθέσεις και ένα «meet the», θα μπορούσε να είναι σουηδικό reality, ή παιδική σειρά. Οι Καρντάσιανς συναντούν τους Flintstones ένα πράγμα, ωστόσο ποδοσφαιρικά ήταν η ομάδα που θα τον έκανε εν πρώτοις γνωστό στη Σουηδία. Ξεκίνησε να παίζει στην ηλικία των έξι ετών και θα ήταν ένα απλό παιχνίδι, αν δεν ταξίδευε συχνά-πυκνά στην Βραζιλία. Εκεί το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό παιχνίδι κι εκεί ο Νίκλας αντιλαμβανόταν πολύ καλύτερα τι σημαίνει να κλωτσάς το τόπι…

«Όταν είσαι εκεί, συνειδητοποιείς την αγάπη που υπάρχει. Είναι θρησκεία και σου περνάει ένα διαφορετικό συναίσθημα. Πήρα την αγάπη που έχω για το ποδόσφαιρο από τους χειμώνες που περνούσα στην Βραζιλία ως παιδί. Είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο εκεί. Πιο πολύ ένας εναντίον ενός, λιγότερες επαφές, περισσότερη τεχνική. Κατάλαβα τι χρειάζεται για να πετύχω. Κι όταν εδώ υπήρχε διακοπή λόγω του χειμώνα, εγώ ήμουν στην Βραζιλία και συνέχισα να προπονούμαι».

Ποτέ κάτι κακό δε βγήκε από την πολλή προπόνηση. Εκτός από τα κατάγματα κοπώσεως, ωστόσο αυτό δεν αφορά την ιστορία μας. Η εξέλιξη του Νίκλας ήταν ραγδαία και πριν κλείσει τα 18 του χρόνια, πριν καν κάνει ντεμπούτο στο σουηδικό πρωτάθλημα, έμοιαζε να έχει τον κόσμο στα πόδια του. Άρσεναλ, Σέλτικ, Άγιαξ, Αμβούργο, Άντερλεχτ ήταν μόνο μερικές από τις ομάδες που τον είχαν εντοπίσει. Εξάλλου, η ακαδημία από την οποία κάποτε ξεκίνησε ο Παρ Ζέτεμπεργκ και ο Αστρίντ Αϊντάρεβιτς, τον είχε προωθήσει να παίζει με την U18, πριν καλά-καλά κλείσει τα 15 του χρόνια.

Και λίγο αφότου έκλεισε τα 16, ήρθαν τα επίσημα προσκλητήρια. Πρώτα πήγε στο Λονδίνο. Προπονήθηκε με την Άρσεναλ, γνώρισε τον Τιερί Ανρί, μίλησε με τον Αρσέ Βενγκέρ και πάλευε να δημιουργήσει θόρυβο στην Ευρώπη. «Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία. Έκανα προπόνηση με την ομάδα κάτω των 18 και μετά έπαιξα και με τη δεύτερη ομάδα. Αγωνίστηκα κόντρα στην Πόρτσμουθ και έβαλα και ένα γκολ!», δήλωνε με ενθουσιασμό στα σουηδικά μέσα εκείνη την εποχή και περιέγραφε την εμπειρία του για τη γνωριμία με τον σπουδαίο Γάλλο φορ και τον Αλσατό προπονητή. Μετά ήρθε η Σέλτικ. Προπόνηση, δοκιμή, εμπειρία, επιστροφή στη Σουηδία. Λιγότερο γκλάμουρ στη Σκωτία, ωστόσο και πάλι ένα περιβάλλον που τον προκαλούσε να κάνει το καλύτερο, ώστε μια μέρα να γίνει μέλος ενός τέτοιου οργανισμού.

Μια μέρα, ίσως. Προς το (τότε) παρόν, όμως, τα βήματα θα ήταν μικρά. Μωρουδίστικα σχεδόν. Η ΑΙΚ Στοκχόλμης ήταν εκείνη που θα τον αποκτούσε με μεταγραφή, και πόσους πια συναισθηματικούς συνειρμούς να αντέξει ο ΑΕΚτζής που διαβάζει το κείμενο. Αϊντάρεβιτς, ΑΙΚ Στοκχόλμης και καλύτερα σταματήστε την ανάγνωση εδώ! Αστειευόμαστε. Συνεχίστε, δεν έχει Λοκομοτίβ Μόσχας, ούτε καν Ντιναμό Κιέβου…

Στην Στοκχόλμη, ο Νίκλας Ελίασον δεν τα κατάφερε. Οι λόγοι δεν αποτελούν έκπληξη. «Ήταν θέμα συγκυριών. Από το μικρό Φάλκενμπεργκ βρέθηκα στην τεράστια Στοκχόλμη, ήμουν πρώτη φορά μόνος μου, έπρεπε να ωριμάσω και όλα αυτά σε επηρεάζουν στο γήπεδο», εξηγεί και όταν έφτασε η στιγμή για το δανεισμό του στην Νόρκεπινγκ τα περισσότερα τα είχε ξεπεράσει. «Είχα μάθει πλέον να φροντίζω τον εαυτό μου εκτός γηπέδου. Κι επιπλέον, βρήκα τον Γενς Γούσταφσον. Τον προπονητή που με βοήθησε όσο κανένας άλλος».

Η σεζόν που έκανε στην Νόρκεπινγκ ήταν εκείνη που έφερε την πρώτη σπουδαία μεταγραφή. Στο παρεξηγημένο – όπως ο ίδιος θα έλεγε – πρωτάθλημα της Championship πήγε το καλοκαίρι του 2017 και η πρώτη του σεζόν στην Μπρίστολ Σίτι ήταν μάλλον μέτρια. Στο φινάλε της μίλησε με τον προπονητή. Πήρε τη διαβεβαίωση ότι τον πιστεύει και τον υπολογίζει και δούλεψε εκείνο το καλοκαίρι, όσο δεν είχε δουλέψει ποτέ πριν. Ακόμα και στη γλώσσα. Τα αγγλικά ήρθαν να προστεθούν στα σουηδικά, πορτογαλικά και ισπανικά τα οποία, ήδη, μιλούσε και τα επόμενα χρόνια στην Αγγλία εκτοξεύτηκε. Αποκορύφωμα η σεζόν 2019-20 με τις 13 ασίστ και τα τρία γκολ σε σαράντα ματς, επίδοση που έφερε και την επόμενη μεταγραφή.

Ο γεμάτος χαρά και ζωή, όπως τον περιγράφουν οι συμπαίκτες του, Νίκλας θα μάθαινε και γαλλικά. Γιατί όχι, άλλωστε; Η Νιμ πλήρωσε τρία εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει και ένα από τα όνειρά του θα γινόταν πραγματικότητα. Θα έπαιζε σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην Ευρώπη – εκείνο που παρακολουθούσε μανιωδώς για κάποια χρόνια για χάρη του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Στη League One είχε τις αναλαμπές του, όπως όταν σημείωσε δύο γκολ στην Μαρσέιγ τον Ιανουάριο του 2021, όμως η ομάδα του δεν κατάφερε να μείνει στην κατηγορία. Έπαιξε πέρυσι στη League Two και με εφτά γκολ και εφτά ασίστ έφερε ξανά το όνομά του στην επιφάνεια.

Το όνομά του είναι Νίκλας Ελίασον. Αν ήταν Σαντάνα, μπορεί να κόστιζε τα διπλάσια. Αλλά αν κόστιζε τα διπλάσια, δε θα ερχόταν στην Ελλάδα! Και για να παραμείνουμε πιστοί στη mainstream διάθεσή μας…

Played by Niclas Santana!