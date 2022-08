Έντονος διάλογος του Σπαλέτι με οπαδούς της Φιορεντίνα, γλύτωσε από χαστούκι (vid)

Ισόπαλο δίχως τέρματα (0-0) ολοκληρώθηκε το ματς στο «Αρτέμιο Φράνκι», ανάμεσα στην Φιορεντίνα και την Νάπολι, για την 3η αγωνιστική της Serie A.

Μετά το τέλος του ματς, ο τεχνικός των «παρτενομπέι» Λουτσιάνο Σπαλέτι βρέθηκε στο στόχαστρο οπαδών των «βιόλα», οι οποίοι προσπάθησαν να του καταρρακώσουν το ηθικό βρίζοντας συνεχόμενα την μητέρα του.

«Είναι οι κυρίαρχοι της ασέβειας. Ήταν πραγματικά τρομερό όλο αυτό, να βρίζουν την 90χρονη μητέρα μου όλη την ώρα...» ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Νάπολι, ο οποίος είχε και έντονο διάλογο με έναν εξ αυτών.

Μάλιστα προσπάθησε να μιλήσει πολιτισμένα στον άνθρωπο που είχε εντοπίσει πίσω από τον πάγκο, ο οποίος στη συνέχεια προσπάθησε να του ρίξει χαστούκι, δεν τα κατάφερε όμως καθώς τον κρατούσε ένας steward την ίδια στιγμή που ένας άλλος που βρισκόταν δίπλα του έβγαζε φωτογραφίες.



🗣 Luciano Spalletti: “Fiorentina fans are so incredibly rude, for the whole 90 minutes they kept insulting my poor 90-year-old mother, they are masters of impoliteness." pic.twitter.com/mhyJbRVUmX