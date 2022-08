Ντι Μάρτζιο για Καμαρά: «Έκλεισε η μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στη Ρόμα»

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο Ιταλός δημοσιογράφος, η Ρόμα τα βρήκε με τον Ολυμπιακό για τον παίκτη. Θα τον πάρει δανεικό με ενοίκιο 1,2 εκατ. ευρώ και θα υπάρχει οψιόν αγοράς του στα 12 εκατ. ευρώ με τους Πειραιώτες να έχουν και ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Αφρικανός μέσος αναμένεται τη Δευτέρα στη Ρώμη για εξετάσεις και τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Για το θέμα Καμαρά υπάρχει αναφορά και από τον δημοσιογράφο Νικόλο Σιρά που αναφέρει το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ για το ενοίκιο του παίκτη, ενώ αναφέρεται και στο συμβόλαιό του, εφόσον ενεργοποιηθεί η οψιόν επισημαίνοντας πως θα είναι έως το 2027.

