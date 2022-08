Εγκώμια Πεντρετί στο SDNA για τον Ελίασον: «Με την ίδια ευκολία αριστερά και δεξιά»

Ο Νίκλας Ελίασον είναι στην Ελλάδα και το SDNA επικοινώνησε με τον άλλοτε Γάλλο διεθνή και νυν προπονητή, Μπενουά Πεντρετί για να του ζητήσει τη γνώμη του για τον Σουηδό άσο που έφερε στην ΑΕΚ ο Δημήτρης Μελισσανίδης με τη σύμφωνη, βέβαια, γνώμη του Ματίας Αλμέιδα.

Σε ερώτηση για τα προσόντα του Σουηδού winger o 42χρονος προπονητής ήταν ξεκάθαρος. «Η ΑΕΚ παίρνει έναν εξτρέμ που μπορεί να παίξει με την ίδια ευκολία και απόδοση τόσο αριστερά όσο και δεξιά. Και αυτό είναι ένα τεράστιο προσόν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο», είπε χαρακτηριστικά ο Πεντρετί που πέρσι βρέθηκε ως υπηρεσιακός στον πάγκο της ιστορικής Νανσί, αλλά δεν κατάφερε να την σώσει από τον υποβιβασμό στη National.

«Παίζει ωραία πάνω στη γραμμή, αλλά μπορεί και με τις κινήσεις του ειδικά διαγώνια να πατήσει στην αντίπαλη περιοχή», ανέφερε ακόμη ο Πεντρετί, ο οποίος επισήμανε πως ο Ελίασον ήταν να φύγει από πέρσι, ωστόσο υπήρξαν προτάσεις που δεν ικανοποιούσαν την Νιμ.

«Θυμάμαι πως και πέρσι ήταν να φύγει, υπήρξαν προσφορές, αλλά η Νιμ δεν ικανοποιήθηκε, έτσι έμεινε στην ομάδα στη Ligue 2 που είναι ένα σκληρό πρωτάθλημα με μεγάλο ανταγωνισμό», είπε χαρακτηριστικά.

Στο ερώτημα για τα χτυπήματα του Ελίασον στις στατικές φάσεις, ο Πεντρεντί ήταν ξεκάθαρος.

«Έχει πολύ καλά χτυπήματα σε φάουλ και κόρνερ. Πάνε συνήθως εκεί που στοχεύει και είναι κάτι που πρέπει να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ», επισήμανε και πρόσθεσε: «Άλλωστε έχει αποδειχθεί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πως όποια ομάδα εκμεταλλεύεται τις στατικές φάσεις, έχει περισσότερες πιθανότητες να σκοράρει και να νικήσει στα ματς».

Όσο για τον χαρακτήρα του παίκτη, ο Πεντρετί επισήμανε κάτι το οποίο ασχολούνται κυρίως προπονητές. «Είναι σημαντικό για έναν παίκτη να δείχνει μέσα στο γήπεδο πως του αρέσει αυτό που κάνει. Ο Ελίασον το δείχνει, θα δείτε έναν παίκτη που μπαίνει στο γήπεδο με μεγάλη όρεξη, με ένα πλατύ χαμόγελο. Φαίνεται πως ανυπομονεί να μπει και να αγωνιστεί».

Το who is who του παίκτη

Ο Ελίασον είναι 26 ετών, είναι αριστεροπόδαρος και μπορεί να αγωνιστεί σε όλη τη δεξιά αλλά και την αριστερή πλευρά. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Φάλκενμπεργκ, έπειτα πήγε στην ΑΪΚ και στη συνέχεια στη Νόρκεπινγκ. Από εκεί το 2017 πήρε μεταγραφή 2 εκατ. ευρώ στην Μπρίστολ Σίτι, ενώ πριν δύο χρόνια η Νιμ δαπάνησε 3 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της.

Την πρώτη χρονιά με τη Νιμ στη Ligue 1 είχε συνολικά 33 συμμετοχές με τέσσερα γκολ και τέσσερις ασίστ, ενώ την περσινή σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας ο Ελίασον σε 39 ματς σκόραρε επτά τέρματα και είχε και επτά ασίστ. Με την Μρίστολ Σίτι σε τρία χρόνια σε 95 ματς είχε επτά γκολ και 21 ασίστ.