Ματίας Πογκμπά: «Ο αδερφός μου δέχεται απειλές, θα αποκαλύψω πράγματα για τον Μπαπέ» (vid)

Ένα βίντεο στο οποίο αναφέρει απίστευτα πράγματα, που έχουν να κάνουν με τον Πολ Πογκμπά ανάρτησε ο Ματίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αδερφός του Γάλλου διεθνούς άσου ανέφερε σε αυτό, πως ο Πολ δέχεται απειλές και εκβιασμούς, με τον ίδιο να προαναγγέλλει την αποκάλυψη σημαντικών πραγμάτων που έχουν να κάνουν με τον Κιλιάν Μπαπέ.

«Αν κάνω αυτό το βίντεο είναι γιατί πιστεύω ότι οι Γάλλοι, Ιταλοί, Άγγλοι, Ισπανοί υποστηρικτές, που σημαίνει όλος ο κόσμος, όπως και οι οπαδοί του αδελφού μου, και ακόμη περισσότερο, η εθνική Γαλλίας και η Γιουβέντους, οι συμπαίκτες του αδερφού μου και οι χορηγοί του, αξίζουν να γνωρίζουν ορισμένα πράγματα για να αποφασίσουν, έχοντας πλήρη γνώση των γεγονότων, αν πραγματικά αξίζει τον θαυμασμό, το σεβασμό και την αγάπη του κοινού, αν αξίζει τη θέση του στην εθνική ομάδα, αν αξίζει να ξεκινήσει στη Γιουβέντους και αν είναι ένα αξιόπιστο άτομο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Στην συνέχεια των λεγομένων του, ο ίδιος πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι αυτό που έχω να πω θα ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Θα σας πω πολύ σημαντικά πράγματα για τον Κιλιάν Μπαπέ το αστέρι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Θα υπάρξουν πολλά στοιχεία και μαρτυρίες για να επιβεβαιώσουν τα λόγια μου. Όλα αυτά θα προκαλέσουν έκρηξη και θα κάνουν πολύ θόρυβο».

Έπειτα από τα όσα είπε ο Ματίας Πογκμπά, οι δικηγόροι του Πολ Πογκμπά έβγαλαν δελτίο Τύπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο αναφερόταν τα εξής: «Οι πρόσφατες δηλώσεις του Ματίας Πογκμπά στα social media δυστυχώς δεν αποτελούν έκπληξη. Είναι εκτός από απειλές και απόπειρες εκβιασμού από μια οργανωμένη συμμορία εναντίον του Πολ Πογκμπά. Οι αρμόδιες αρχές σε Ιταλία και Γαλλία ενημερώθηκαν πριν από έναν μήνα και δεν θα υπάρξουν περαιτέρω σχόλια για την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Salut à tous, je viens de rejoindre Twitter car j'ai soudainement eu envie de m'exprimer et prochainement je crois que je vais bien me lâcher ! Alors suivez moi et tenez-vous prêt !

