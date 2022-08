Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τρελά λεφτά ο Άντονι-Παίρνει 95 εκατ. ευρώ ο Άγιαξ!

Ήταν ένας από τους πρώτους παίκτες που ζήτησε ο Έρικ Τεν Χαγκ από την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου όταν ανέλαβε το τιμόνι της ομάδας.

Ο «Αίαντας» μέχρι τώρα... αντιστεκόταν και απαντούσε αρνητικά σε κάθε πρόταση που έκανε η Γιουνάιτεντ, την ώρα που ο ίδιος ο Βραζιλιάνος πίεζε για να μετακομίσει στο «Ολντ Τράφορντ».

Και αυτό φαίνεται πως θα συμβεί τελικά, καθώς τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο Άγιαξ συμφώνησε τελικά με τους «κόκκινους διαβόλους» και ο Άντονι αναμένεται να γίνει το πέμπτο μεταγραφικό απόκτημα της Γιουνάιτεντ το φετινό καλοκαίρι.

Σε ό,τι αφορά το ποσό στο οποίο κλείνει η μεταγραφή αυτό φαίνεται πως αγγίζει τα 95 εκατομμύρια ευρώ!

«Από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, οι agents μου ήρθαν στο Άμστερνταμ για να ενημερώσουν τον Άγιαξ για την επιθυμία μου να φύγω από τον σύλλογο για να αντιμετωπίσω νέες προκλήσεις και ότι κάποιοι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι θα επικοινωνούσαν και μαζί τους φτάνοντας σίγουρα μια μεγάλη προσφορά. Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, διέκοψα τις διακοπές μου και ήρθα προσωπικά να ενημερώσω τους διοικούντες του Άγιαξ, συμπεριλαμβανομένου του νέου προπονητή, για την επιθυμία μου να φύγω και ότι θα πρέπει να εξετάσουν αυτό το ενδεχόμενο.

Δεν τους ζητάω να με αφήσουν ελεύθερο. Ζητώ από τον Άγιαξ να με πουλήσει για την υψηλότερη προσφορά που έλαβε για έναν παίκτη που παίζει στην Eredivisie στην ιστορία. Έχω επιμείνει σε αυτό από τον Φεβρουάριο, ώστε ο σύλλογος να μπορέσει να επιδιορθώσει την ομάδα με ηρεμία και σωστό timing. Ήμουν πολύ χαρούμενος στο Άμστερνταμ, κέρδισα τίτλους, έκανα φίλους και έχτισα μέρος της καριέρας μου, αλλά τώρα είμαι γεμάτος κίνητρα και έτοιμος να ακολουθήσω την ιστορία και τα όνειρά μου. Οι άνθρωποι πρέπει να με ακούσουν και να καταλάβουν ότι το κίνητρό μου με ωθεί προς την ευτυχία. Πρέπει να συνεχίσω να παίζω σε υψηλό επίπεδο. Ο Άγιαξ θα είναι πάντα στην καρδιά μου» είχε πει σε δημόσια τοποθέτησή του πριν από λίγες ώρες ο 22χρονος Βραζιλιάνος.

