Τραγωδία για Λιβάγια: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο πατέρας του

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα ξημερώματα της Κυριακής ο Μίλαν Λιβάγια σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Καστέλα της Κροατίας.

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του πρώην μεσοεπιθετικού της ΑΕΚ συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει τη ζωή του.

Ο Μάρκο Λιβάγια βρισκόταν στην πόλη Όσιγεκ, εν όψει του αποψινού αγώνα της Χάιντουκ Σπλιτ με την ομώνυμη ομάδα για το πρωτάθλημα.

Η ομάδα του εξέφρασε την οδύνη της και μετέφερε τα συλλυπητήριά της στον ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του.

Everyone is with our striker Marko Livaja who’s father tragically died in a traffic accident in the town of Kaštela, Split-Dalmatia County.



RIP, stay strong Marko ♥️ pic.twitter.com/E2VQGuDebW