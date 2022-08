Σεκιούριτι πέρασε τον Ζιντσένκο για οπαδό και τον απομάκρυνε από τους πανηγυρισμούς (vid)

Η Άρσεναλ βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0 από τη Φούλαμ, εξαιτίας του λάθους Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες, ο οποίος όμως, στο 85' έκανε την ανατροπή, πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ για τους «Κανονιέρηδες». που επικράτησαν με 2-1.

Τη στιγμή που ο Βραζιλιάνος σκόραρε, οι παίκτες του Μικέλ Αρτέτα το πανηγύρισαν έξαλλα, με τον Ουκρανό άσο, ο οποίος ήταν εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού, να τρέχει για να αγκαλιάσει τους συμπαίκτες του.

Ωστόσο, ο Ζιντσένκο φορούσε πολιτικά ρούχα κάτι που μπέρδεψε την υπάλληλο της εταιρείας σεκιούριτι, η οποία αρχικά θεώρησε πως πρόκειται για κάποιον οπαδό που εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο.

Κατόπιν, αντιλήφθηκε ότι έκανε λάθος.

The steward was ready to take out the 'pitch invader' before she realised it was Zinchenko 🤣🤣🤣🤣 #Arsenal #ARSFUL #PremierLeague pic.twitter.com/DOHs56XfuI