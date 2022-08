Σάουθαμπτον σε Μπόρνμουθ: «Στείλτε μας μήνυμα, αν χρειάζεστε να μιλήσετε» (pics)

Συντριβή με 9-0 υπέστη στο «Άνφιλντ» από την Λίβερπουλ, η Μπόρνμουθ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Premier League.

Οι άνθρωποι της Σάουθαμπτον, η οποία έζησε μια τέτοιου είδους συντριβή την σεζόν 2019-20 από την Λέστερ θέλησαν με μήνυμα τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να συμπαρασταθούν στην ομάδα του Σκοτ Πάρκερ.

«Στείλτε μας μήνυμα, αν χρειάζεστε να μιλήσετε» έγραψαν χαρακτηριστικά οι ίδιοι, σε ανάρτηση που έκαναν στο Twitter.

DM us if you need to talk, @afcbournemouth 🤝 https://t.co/nrd7RqHMfY