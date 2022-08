Συγκεκριμένα, στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ρόνι έκανε μέσα στην περιοχή, ο Ντουντού σέντραρε από τα δεξιά και ο επιθετικός της Παλμέιρας, με αδιανόητο ψαλιδάκι άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα.

Ενδεικτικό της γκολάρας που σημείωσε ο Ρόνι, ήταν ότι όλοι οι παίκτες της Παλμέιρας στον πάγκο μπήκαν στο γήπεδο να πανηγυρίσουν κρατώντας το κεφάλι τους.

What an absolute golazo from Palmeiras’ Rony ☄️pic.twitter.com/N9tGYZvpyu