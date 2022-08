Προπονητής Χαλ: «Περιμένουμε τον Πέλκα στις επόμενες 72 ώρες»

Την μεταγραφή του Δημήτρη Πέλκα στην Χαλ προανήγγειλε ο τεχνικός του αγγλικού συλλόγου, Σότα Αρβελάτζε. Λίγο μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Κόβεντρι, ο Γεωργιανός τεχνικός αποκάλυψε ότι η μεταγραφή του Έλληνα μεσοεπιθετικού θα πρέπει να θεωρείται κλεισμένη: «Υπάρχουν παίκτες που θα έρθουν στην ομάδα μας στις επόμενες 72 ώρες. Ένας από αυτούς είναι ο Δημήτρης Πέλκας. Μιλάω ονομαστικά για αυτόν επειδή έχει τελειώσει η μετακίνηση του, ο άλλος παίκτης θα είναι κάποιος που θα παίζει στην επίθεση».

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο Τούρκος ιδιοκτήτης της Χαλ, ο Ατζούν Ιλιτσαλί, ο οποίος προανήγγειλε κι άλλες μεταγραφές από την Τουρκία που θα ισχυροποιήσουν την ομάδα του που έχει ως στόχο την άνοδο στην Premier League.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο γήπεδο της Χαλ, υπήρχε σήμερα οπαδός της που φορούσε φανέλα του συλλόγου με το όνομα του Πέλκα στην πλάτη, δείγμα της αναμονής που υπάρχει για την έλευση του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ.

