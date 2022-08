Οι οπαδοί της Γιουβέντους χειροκρότησαν τον Ντιμπάλα στην επιστροφή του στο Τορίνο (vid

Θερμό καλωσόρισμα επιφύλασσαν οι φίλοι της Γιουβέντους στον Πάουλο Ντιμπάλα, ο οποίος επέστρεψε στο Τορίνο ως παίκτης της Ρόμα. Συγκεκριμένα, πριν την έναρξη του ματς, όταν ακουγόταν η 11άδα των Ρωμαίων, οι οπαδοί της Γιούβε σηκώθηκαν και χειροκρότησαν μόλις ακούστηκε το όνομα του Αργεντίνου, ο οποίος μέχρι πέρυσι αγωνιζόταν στη «Μεγάλη Κυρία».

Δείτε εδώ το βίντεο:

Standing ovation from the stadium for Paulo Dybala, when his name is announced 👏#JuveRoma pic.twitter.com/yEyfshEI23