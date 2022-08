Θέλει δανεικό τον Λόντι της Ατλέτικο η Νότιγχαμ (pic)

Συνέχεια στο μεταγραφικό της «πάρτι» ετοιμάζεται να δώσει η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία μετά τον Σερζ Οριέ βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας ακόμα κίνησης.

Ο λόγος για τον Ρενάν Λόντι της Ατλέτικο Μαδρίτης. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ριμάνο οι «ρεντς» πιέζουν τους «ροχιμπλάνκος» για την παραχώρηση του Βραζιλιάνου αριστερού αμυντικού με την μορφή δανεισμού προσφέροντας τους το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Μάλιστα σε περίπτωση που τελικά υπάρξει συμφωνία, σε αυτή θα συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς του παίκτη, η οποία θα ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 24χρονος άσος που βρίσκεται στην ομάδα της Μαδρίτης από το καλοκαίρι του 2019 έχει καταγράψει συνολικά στο ενεργητικό του 118 συμμετοχές, 6 γκολ και 11 ασίστ, ενώ σ΄ότι έχει να κάνει με το συμβόλαιο του αυτό ολοκληρώνεται το 2025.

