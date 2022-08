Επίσημο: Παίκτης της Έβερτον ο Μοπέ (pic &vid)

Με τη φανέλα της Έβερτον θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής ο Νιλ Μοπέ. Η ομάδα του Λίβερπουλ απέκτησε τον Γάλλο φορ από τη Μπράιτον, με τον 26χρονο να υπογράφει συμβόλαιο με την ομάδα έως το 2025. Ο Μοπέ αγωνιζόταν από το 2019 στη Μπράιτον, με την οποία κατέγραψε 109 συμμετοχές με απολογισμό 27 γκολ και 8 ασίστ, ενώ επίσης στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε Μπρέντφορντ, Νις, Μπρεστ και Σεντ Ετιέν.

✍️ | @nealmaupay18 has completed a move from Brighton & Hove Albion for an undisclosed fee, signing a three-year contract until the end of June 2025 with an option of a further year.