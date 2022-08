Επίσημο: Δανεικός στον Ολυμπιακό από τη Νότιγχαμ ο Ουί Τζο Χουάνγκ

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού θα αγωνίζεται μέχρι το τέλος της σεζόν ο Ουί Τζο Χουάνγκ, ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Συγκεκριμένα, οι Άγγλοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Νοτιοκορεάτη επιθετικού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2025 με τους Άγγλους, από τη Μπορντό, λέγοντας παράλληλα πως ο 29χρονος φορ θα πάει ως δανεικός στους Πειραιώτες για τη σεζόν 2022/23.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ουί Τζο Χουάνγκ, με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο 29χρονος επιθετικός γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου 1992 και είναι διεθνής με την ομάδα της Νότιας Κορέας.

Το 2013 αγωνίστηκε στη Σόνγκναμ της Νότιας Κορέας, όπου έμεινε μέχρι το καλοκαίρι του 2017 και σε σύνολο 163 αγώνων σημείωσε 43 γκολ και μοίρασε 12 ασίστ.

Τον Ιούνιο του 2017 πήρε μεταγραφή στην Γκάπα Οσάκα της Ιαπωνίας και σε δύο χρόνια αγωνίστηκε 98 φορές, με 29 γκολ και επτά ασίστ. Στην Ευρώπη έπαιξε για πρώτη φορά με την Μπορντό, όπου πήρε μεταγραφή τον Ιούλιο του 2019 και σε 71 ματς έβαλε 31 γκολ και είχε επτά ασίστ.»

We are delighted to confirm the signing of South Korea international Hwang Ui-jo 🇰🇷



Hwang will join @olympiacosfc on loan for the remainder of the 2022/23 campaign 🤝