Δεν έχασε την ευκαιρία ο Μίλερ και έστειλε μήνυμα στον Λεβαντόφσκι: «Σε περιμένουμε» (vid)

Οι δυο ομάδες είχαν τεθεί αντιμέτωπες και πέρυσι στην ίδια φάση μόνο που τότε ο Πολωνός επιθετικός τότε αγωνιζόταν στους Βαυαρούς ενώ τώρα πια φορά τη φανέλα των Καταλανών.

Ο Μίλερ θέλησε να... πειράξει τον πρώην συμπαίκτη του και λίγο μετά την κλήρωση του έστειλε δημόσιο μήνυμα.

«Τι υπέροχη κλήρωση για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Κύριε Λεβαν-γκολ-σκι, τα λέμε σύντομα στο Μόναχο» ήταν τα λόγια του Γερμανού.

"Mr Lewangoalski, see you soon in Munich."



Thomas Muller is a big fan of the UCL draw 😂



(via esmuellert/IG) pic.twitter.com/xrqcVc4BYY