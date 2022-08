Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ουμτιτί στη Λέτσε

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τον δανεισμό του Σαμουέλ Ουμτιτί στη Λέτσε για τη ερχόμενη σεζόν, χωρίς να περιλαμβάνεται στη συμφωνία οψιόν αγοράς του ποδοσφαιριστή. .

Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός έχει πάρει άδεια από την Μπαρτσελόνα για να ταξιδέψει στην Ιταλία, ώστε να διευθετηθούν οι τελικές λεπτομέρειες και να υπογράψρι.

Ο Ουμτιτί παρέμεινε επί μεγάλο διάστημα παραμένει εκτός πλάνων στην Μπαρτσελόνα με τους συνεχείς τραυματισμούς να έχουν επηρεάσει σημαντικά την καριέρα του.

Agreement with Unione Sportiva Lecce for loan of Umtiti until 30 June 2023