Χαμός για τον Ντέλε Άλι στην Κωνσταντινούπολη! (vids)

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικό προσγειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης και στο αεροδρόμιο των περίμεναν χιλιάδες οπαδοί της Μπεσίκτας για να τον αποθεώσουν.

Ο Ντέλε Άλι, μάλιστα μπήκε κατευθείαν στο κλίμα αφού έδωσε το σύνθημα και ακολούθησε χαμός από τους «Carsi», που υποδέχθηκαν θερμά το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας τους.

Δείτε παρακάτω το video:

…and here Besiktas fans giving warm welcome to Dele Alli 🔥🇹🇷 #Besiktas



Dele will undergo medical tests as new Besiktas player on Thursday. pic.twitter.com/h0lY40UyD8